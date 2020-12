Bolsonaro hält Eile bei Corona-Impfung für "nicht gerechtfertigt"

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat Eile bei Kauf und Verteilung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus als unbegründet bezeichnet. "Die Eile ist nicht gerechtfertigt", sagte Bolsonaro in einem Internet-Video, das eines seiner Söhne, der Abgeordnete Eduardo Bolsonaro, am Samstag in den sozialen Netzwerken verbreitete. "Man mischt sich damit in das Leben der Menschen ein."