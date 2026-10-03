Schon bei der Wahl vor vier Jahren hiessen die Kandidaten Lula und Bolsonaro - nun stehen die beiden Namen in Brasilien wieder auf dem Stimmzettel. Doch statt des derzeit unter Hausarrest stehenden Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro tritt diesmal sein ältester Sohn Flávio gegen den 80-jährigen Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva an. «Ich kann ruhiger, lächelnder, gelassener und moderater sein», sagte Flávio bei seiner Kür zum Präsidentschaftskandidaten über die Unterschiede zu seinem Vater. «Aber hier fliesst das Blut Bolsonaros.»