Ein Schuldspruch würde gemäss dem Verteidiger dazu führen, dass künftig ein unrealistischer Massstab bei der Beurteilung der Gefahrenlage angelegt werden müsste. «Ein Blick auf die Gefahrenkarte Graubündens zeigt, dass beträchtliche Teile des Kantons von Naturgefahren bedroht sind.» Wenn jedes Restrisiko eines Ereignisses ausgeschlossen werden müsste, würden weite Teile Graubündens unbewohnbar, so der Anwalt.