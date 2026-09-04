«Ich habe mich damals korrekt verhalten», sagte sie vor den Medien. Dies sei nun auch vom Gericht so bestätigt worden. Das Verfahren, das neun Jahre dauerte, bezeichnete sie als «zeitweise sehr belastend». Sie sei froh, dass dieses Kapitel abgeschlossen sei. «Ich werde aber nie vergessen, dass beim Bergsturz acht Menschen gestorben sind.»