Das Regionalgericht Maloja sah keine Beweise dafür, dass es in den Wochen vor dem grossen Bergsturz tatsächlich klare Anzeichen für ein absehbares Grossereignis gab. Es kommt deshalb zum Schluss, dass es die Beschuldigten nicht fahrlässig unterlassen hatten, Massnahmen zu ergreifen - konkret die Sperrung der Wanderwege in der Gefahrenzone.