Das Gericht sprach auch den externen Geologen frei. Dieser habe dem Kanton am 10. August empfohlen, die Val Bondasca zu schliessen. Dass er diese Empfehlung bei einer Sitzung am 14. August nicht aufrechterhalten habe, könne ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden, da das AWN eine Risikobeurteilung vor Ort vorgenommen und er sich auf diese gestützt habe.