«Grosse Gefahr für alle Gemeindepräsidenten»

Der Anwalt monierte auch, dass die FDP-Nationalrätin einer willkürlichen Anklage ausgesetzt sei. Entscheidungen würden zusammen mit dem ganzen Gemeindevorstand getroffen, und sie sei damals nicht für das Thema Sicherheit zuständig gewesen. «Meine Mandantin wurde einzig und allein angeklagt, weil sie damals Gemeindepräsidentin war», sagte er. Würde seine Mandantin verurteilt, stelle dies eine grosse Gefahr für alle Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten dar, da sie bei tödlichen Ereignissen in der Gemeinde immer Sorge haben müssten, belangt zu werden.