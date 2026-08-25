Der Prozess hätte bereits im Herbst 2024 stattfinden sollen, also vor zwei Jahren. Doch die von der Bündner Staatsanwaltschaft erhobenen Beweise seien für das Regionalgericht Maloja unvollständig gewesen. Deshalb erhob das Gericht weitere Beweise - eine Arbeit, die der Anwalt als «aufwendig» bezeichnete. Das Gericht sei jedoch nicht befugt gewesen, bestimmte Dokumente bei der ETH Zürich, der Gemeinde Bregaglia und dem Kanton Graubünden anzufordern.