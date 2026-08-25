Giacometti nahm aber bereits am Montag zu den an sie erhobenen Vorwürfen Stellung. Sie hielt während der Befragung daran fest, dass sie nicht in die Gefahrenbeurteilung involviert gewesen sei und sich auf die Einschätzungen der zuständigen Experten verlassen habe. Deshalb sei auch nicht über eine Sperrung der Wanderwege im Gebiet diskutiert worden.