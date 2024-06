Der Westschweizer Immobilienfonds Bonhôte-Immobilier hat im Geschäftsjahr 2023/24 die Mieteinnahmen weiter gesteigert. Die Einnahmen aus Mieten nahmen in dem per Ende März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr um 8 Prozent auf 67,3 Millionen Franken zu, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.