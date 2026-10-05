Die reinen Stromer machten mehr als ein Drittel (34,5 Prozent) der Neuzulassungen im September aus. Mit Diesel oder Benzin betriebene Pkw kamen gemeinsam auf rund 67'700 Neuzulassungen - beide Kraftstoffarten verzeichneten Rückgänge im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt wurden rund 256'800 Pkw neu zugelassen, was laut KBA einem Plus von neun Prozent gegenüber dem September 2025 entspricht.