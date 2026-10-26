Auch Investment Director Viktor Szabo vom Vermögensverwalter Aberdeen Investments ist der Auffassung, dass die Zahlen Lula kaum einen Spielraum lassen. Zudem werde der linke Politiker mit einem Kongress regieren müssen, der von seinen politischen Gegnern dominiert wird. Bolsonaros Liberale Partei stelle in der Abgeordnetenkammer die grösste Einzelfraktion seit Inkrafttreten der Verfassung von 1988 und verfüge über fast doppelt so viele Abgeordnete wie Lulas Arbeiterpartei. Auch im Senat sei sie stärkste Kraft. Dort sei bereits einer von Lulas Kandidaten für das Oberste Gericht abgelehnt worden. Zudem dürften sich die zentristischen Parteien des «Centrao» ihre Unterstützung für Lula teuer bezahlen lassen.