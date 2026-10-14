Die Ergebnisse wurden durch eine Rally an den Aktienmärkten begünstigt, die von KI-Fantasie angetrieben ​wurde. Gleichzeitig wächst unter Anlegern jedoch die Sorge, ob ​dieser Aufschwung angesichts steigender Anleiherenditen und ​der jüngsten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed nachhaltig ist. Trotz dieser Bedenken verzeichnete Blackrock ‌auch in seinen Anleiheprodukten mit 78,2 Milliarden Dollar starke Nettozuflüsse. Um die Erträge weiter zu steigern, treibt der Konzern sein Geschäft in ​den sogenannten ​privaten Märkten voran, etwa ⁠mit Privatkrediten. Diese Anlageklasse wirft in der ​Regel höhere Gebühren ab ⁠als das ETF-Geschäft. In diesem Segment sammelte Blackrock im abgelaufenen Quartal ‌netto 15,31 Milliarden Dollar ein.