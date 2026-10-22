Konzern steht weltweit unter Druck

Die Herausforderungen, die Bosch auf der ganz grossen Bühne beschäftigen, sind nicht neu: Die Weltkonjunktur schwächelt, die geopolitische Lage ist nach wie vor unsicher. Auch die Konkurrenz, gerade durch chinesische Anbieter, hat sich verschärft. Und das nicht nur in der Automobilindustrie, die ohnehin weniger produziert als noch vor ein paar Jahren.