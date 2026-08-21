In Deutschland ist vor allem der Hersteller Neura Robotics bekannt. Das schwäbische Unternehmen mit Sitz in Metzingen bei Stuttgart hatte für die weitere Expansion bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar bei Investoren eingesammelt. Die Finanzierungsrunde gehört zu einer der grössten, die es in Deutschland je gegeben hat. Mit dem frischen Kapital will Neura demnach unter anderem die Serienproduktion auf mehrere Millionen Roboter bis 2030 ausweiten. Neura hat nach eigenen Angaben einen aktuellen Auftragsbestand und strategische Entwicklungspipeline von über einer Milliarde US-Dollar./ols/DP/jha