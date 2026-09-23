«Nach einem soliden Umsatzwachstum im ersten Halbjahr sehen wir uns auf der Zielgeraden für 2026, brauchen aber noch einen starken Endspurt», sagte Finanzchef Markus Forschner laut Mitteilung. Auch im zweiten Halbjahr stehe die Wettbewerbsfähigkeit und robuste Aufstellung des Unternehmens im Mittelpunkt. «Unser Ziel ist es, Kosten und Komplexität weiter zu reduzieren», sagte Forschner. Bereits seit Ende 2023 gibt es bei Bosch eine ganze Reihe von Stellenabbauprogrammen. Vor allem die Zuliefersparte Mobility ist davon betroffen.