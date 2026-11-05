Konzern steht weltweit unter Druck

Die Herausforderungen, die Bosch auf der ganz grossen Bühne beschäftigen, sind nicht neu: Die Weltkonjunktur schwächelt, die geopolitische Lage ist nach wie vor unsicher. Der Technologiekonzern und Autozulieferer hatte im ersten Halbjahr keine grossen Sprünge gemacht. In den ersten sechs Monaten 2026 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent auf 46,4 Milliarden Euro.