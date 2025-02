Starker Franken drückte aufs Geschäft

Bossard spürt seit dem zweiten Quartal 2023 eine verhaltene Nachfragedynamik wegen eines Lagerabbaus bei den Kunden und dem starken Schweizer Franken, wie es in der Mitteilung hiess. Allerdings zeigten sich insbesondere in Europa und Asien in der zweiten Jahreshälfte 2024 Anzeichen für eine Stabilisierung. Insgesamt gingen die Umsätze in Europa und Amerika zurück, in Asien legten sie leicht zu.