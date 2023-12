Nach dem Auftreten der ersten Corona-Fälle sei Berset in den Schweizer Stuben so präsent gewesen wie kein Bundesrat vor ihm, so Nussbaumer. Gemeinsam mit dem Gesamtbundesrat habe der Gesundheitsminister den Schweizer Weg beschritten, der im Vergleich zum Ausland weniger einschneidende Massnahmen vorgesehen habe: «Das war möglich, weil es Ihnen in diesen drei turbulenten Jahren gelang, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass wir es gemeinsam schaffen werden. »