Zum Angebot gehören zunächst die humanoiden Agibot-Modelle X2 Ultra und A3 Ultra sowie vierbeinige Roboter, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Daneben vertreibt «Brack.Alltron» unter anderem Service- und Reinigungsroboter anderer Hersteller. Eingesetzt werden können solche Systeme etwa in der Industrie und Logistik, bei Reinigungsarbeiten oder in Forschung und Entwicklung.