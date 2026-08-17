Der 80-jährige Lula strebt seine vierte Amtszeit an. «Solange ich lebe, werde ich nicht zulassen, dass die Rechte zurückkehrt», begründete der Kandidat der Arbeiterpartei (PT) im städtischen Stadion von Sao Bernardo do Campo sein erneutes Engagement, wie auf dem Livestream von «TV O Povo» zu hören war.