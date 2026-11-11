Beiträge schlechter sichtbar

Lulas Wahlkampfteam hatte Meta vorgeworfen, durch die gezielte Steuerung von Algorithmen die Sichtbarkeit seiner Beiträge eingeschränkt zu haben. Der Konzern wies die Vorwürfe zurück und verwies auf technische Probleme, die nicht nur Brasilien betroffen hätten. Die Anschuldigungen einer politischen Einmischung seien falsch und unbegründet, erklärte eine Anwältin des Unternehmens.