Die Staatsanwaltschaft hat die Klage am Freitag eingereicht. Hintergrund sind die sintflutartigen Regenfälle, die im April und Mai 2024 auf den Süden Brasiliens niedergingen. Diese hatten historische Überschwemmungen ausgelöst. Dabei kamen fast 200 Menschen ums Leben, eine halbe Million Menschen wurden vertrieben, und es entstanden Zerstörungen in bisher ungekanntem Ausmass.