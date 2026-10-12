In Brasilien hat der linksgerichtete Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei einer Grosskundgebung in Sao Paulo für seine Wiederwahl geworben. «Dieses Land darf die Demokratie nicht verlieren», sagte der 80-jährige Amtsinhaber zwei Wochen vor der Stichwahl um die Präsidentschaft am 25. Oktober, bei der er sich Flávio Bolsonaro stellen muss.