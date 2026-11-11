Freiwilliger Plan statt Konsens

Bei der Weltklimakonferenz im Vorjahr in Brasilien scheiterten die Staaten etwa daran, sich einstimmig auf einen gemeinsamen Fahrplan für eine Abkehr von den fossilen Energieträgern zu einigen. Stattdessen erarbeitete die brasilianische Präsidentschaft einen freiwilligen Fahrplan. Der kürzlich in einer knappen Stichwahl wiedergewählte Lula rief die Türkei und Australien als Co-Gastgeber der diesjährigen Klimakonferenz dazu auf, die Ergebnisse aus Brasilien aufzugreifen und voranzubringen./swe/DP/jha