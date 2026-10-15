Laut der Reform wird die Arbeitszeit zunächst von bisher 44 Stunden auf 42 Stunden pro Woche verkürzt. In einem Jahr ist eine weitere Verringerung auf 40 Stunden vorgesehen. Statt sechs soll eine reguläre Arbeitswoche künftig fünf Tage haben. Das Unterhaus hatte der Reform bereits im Mai zugestimmt. Sie soll in 60 Tagen in Kraft treten.