Das verdeutlichte auch ein 18-Jähriger, der wegen fehlender flexibler Ausbildungsmodelle trotz fachlicher Eignung eine IV-Rente bezieht: «Ich möchte nicht, dass Menschen mit Behinderung weniger Chancen haben, nur weil sie nicht 100 Prozent arbeiten können», wurde er in den Medienunterlagen zitiert. Das Bündnis aus Behinderten-, Gesundheits- und Arbeitnehmerorganisationen forderte die Gesellschaft deshalb zum gemeinsamen Handeln auf.