Ohne zusätzliche Massnahmen schrumpft das Vermögen des Sozialwerks bis 2031 vollständig zusammen, wie die neu gegründete IV-Allianz an einer Medienkonferenz in Bern mitteilte. Die Organisationen verwiesen auf drei zentrale Probleme: das strukturelle Defizit, das fehlende Polster im IV-Fonds sowie eine Schuld von zehn Milliarden Franken bei der AHV.
Der Vorentwurf des Bundesrats für die nächste Revision mit Mehreinnahmen von 2030 bis 2039 genügt der Vereinigung nicht. Es brauche ein Konzept, das über diese Pläne hinausgehe, um die Versicherung auch ab 2040 abzusichern.
«Die Zitrone auf der Leistungsseite ist bereits ausgepresst», sagte Matthias Kuert Killer, Leiter Politik bei Inclusion Handicap. Bereits heute bezögen 50 Prozent der IV-Rentnerinnen und -Rentner Ergänzungsleistungen, weil die Renten die Existenz nicht deckten. Die Verantwortung für die finanzielle Stabilität der Versicherung dürfe nicht durch Leistungskürzungen auf Menschen abgewälzt werden, die auf die Unterstützung angewiesen seien.
Mehr Neurenten bei jungen Erwachsenen
Gleichzeitig verzeichnet die Versicherung eine wachsende Zahl von Neurenten bei Personen zwischen 18 und 24 Jahren. Verantwortlich dafür seien nach Einschätzung der Organisationen psychische Erkrankungen sowie belastende Zustände in Ausbildung und Arbeitswelt. Die Allianz betonte, dass die Gründe oft ausserhalb des Versicherungssystems lägen. Notwendig seien deshalb rasch verfügbare therapeutische Angebote und eine kontinuierliche Begleitung. Der Druck auf erkrankte junge Erwachsene dürfe nicht weiter steigen.
Für eine erfolgreiche Eingliederung fehlt es nach Ansicht der Organisationen an geeigneten Stellen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor. Betroffene nähmen die Bereitschaft von Unternehmen zur Einstellung von Menschen mit Behinderungen als gering wahr. Zudem bestünden in der Berufsbildung Barrieren wie fehlende Möglichkeiten für eine Teilzeitlehre.
Das verdeutlichte auch ein 18-Jähriger, der wegen fehlender flexibler Ausbildungsmodelle trotz fachlicher Eignung eine IV-Rente bezieht: «Ich möchte nicht, dass Menschen mit Behinderung weniger Chancen haben, nur weil sie nicht 100 Prozent arbeiten können», wurde er in den Medienunterlagen zitiert. Das Bündnis aus Behinderten-, Gesundheits- und Arbeitnehmerorganisationen forderte die Gesellschaft deshalb zum gemeinsamen Handeln auf.
(AWP)