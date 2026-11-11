Der Chemikalienhändler Brenntag wird nach Zuwächsen im dritten Quartal etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr 2026. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich dank höherer Preise um 14,7 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives Ebitda) legte um 16,5 Prozent auf 385 Millionen Euro zu. Zum Plus trug auch der Sparkurs des Unternehmens bei. Das im Sommer erneut erhöhte Ergebnisziel sieht der Konzern nun am oberen Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.