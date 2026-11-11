Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre im Quartal ein Gewinn von 129 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Brenntag hier 113 Millionen Euro ausgewiesen. Die Kennziffern fielen in etwa im Rahmen der Erwartungen aus.
Noch zu Jahresbeginn hatte Brenntag unter den Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten gelitten. Umsatz und operatives Ergebnis gingen im ersten Quartal spürbar zurück. Doch in der Folge spielten der Iran-Krieg und die Sperrung der Strasse von Hormus, durch die sonst rund ein Fünftel des Weltölhandels läuft, einigen europäischen Spezialchemie-Konzernen sogar in die Hände./mne/mis
(AWP)