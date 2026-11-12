Der Chemikalienhändler Brenntag gibt sich auf Sicht von fünf Jahren neue Ziele. Das Unternehmen entwickele sein Netzwerk zu einer global gesteuerten Lieferkette, teilte der Dax -Konzern im Rahmen eines Investorentages am Donnerstag mit. Dabei sollen ein effizienterer Einkauf, eine Optimierung des Netzwerks sowie ein Sparkurs das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von rund 450 Millionen Euro verbessern. Mittelfristig soll die operative Marge (Ebitda-Marge) rund 10 Prozent betragen.