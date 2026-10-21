Das Projekt sichere Hunderte Arbeitsplätze und trage dazu bei, «dass Millionen von Haushalte diesen Winter warm bleiben», sagte Premierminister Andy Burnham laut Mitteilung. In einer Zeit, in der viele Menschen zu kämpfen hätten, sei es richtig, vorhandene Energiereserven verantwortungsvoll und optimal zu nutzen. Nach Angaben des Betreibers Adura könnte Jackdaw auf dem Höhepunkt seiner Förderung rund sechs Prozent der britischen Nordsee-Gasproduktion ausmachen.