Damit wurde das am 1. September verkündete Ziel, nach dem knapp gescheiterten Übernahmeangebot durch den Kauf weiterer Aktien doch noch über 50 Prozent zu kommen, erreicht. Für knapp 200.000 Anteilscheine bezahlte Frasers je Stück 38,41 Euro. Bei diesem Kurs beendete die Boss-Aktie am Freitag auch das Xetra-Hauptgeschäft. Nun rechnen die Briten damit, Hugo Boss vollständig konsolidieren zu können.