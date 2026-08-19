Die Teuerung liegt damit deutlicher über dem Ziel der britischen Notenbank, die eine Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt. Angetrieben wurde die Inflation durch einen spürbaren Anstieg von Kosten, die im Zusammenhang mit Wohnen und Haushaltsdienstleistungen stehen, wie es in der Mitteilung heisst. Besonders deutlich wirkte sich ein Anstieg der Gaspreise um 14,7 Prozent und der Strompreise um 3,6 Prozent aus. Dagegen sind die Kraftstoffpreise im Juli gesunken.