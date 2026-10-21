Die Teuerung entfernt sich damit weiter vom Inflationsziel der Notenbank, das bei zwei Prozent liegt. Es wird allgemein erwartet, dass die Währungshüter bei ihrer nächsten Sitzung am 5. November die Zinsen anheben werden - es wäre die erste Erhöhung seit 2023. Die Kombination aus einem Wirtschaftswachstum sowie einer steigenden Kern- und Dienstleistungsinflation «lässt eine Zinserhöhung im November mittlerweile als ausgemachte Sache erscheinen», sagte David Rees, Leiter für globale Wirtschaft bei der Fondsgesellschaft Schroders.