Streeting bezeichnete die Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien als «absolut niederträchtig.» Die Eurofighter sollen demnach helfen, den Verbündeten vor Drohnen und Raketen aus dem Jemen zu schützen und ergänzten die bereits in dem Land stationierten Kräfte. Vergangenen Monat hatte Grossbritannien bereits zugesagt, Riad in dem Konflikt durch Luftbetankung saudischer Kampfflugzeuge zu unterstützen.