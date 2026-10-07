Schwierige politische Lage

In einem BBC-Interview am Dienstag hatte Badenoch erklärt, aufgrund der «volatilen» politischen Lage könnten die Tories die nächste Wahl gewinnen. Allerdings schränkte sie ein: «Ich sage nicht, dass wir gewinnen würden. Die aktuellen Umfragen deuten auf ein Parlament ohne klare Mehrheit hin, in dem keine Partei über eine absolute Mehrheit verfügt.» Ihre Prognose sei, dass es unmittelbar danach eine weitere Wahl geben würde. Die Konservativen seien die einzige glaubwürdige Alternative zu Labour.