Die Regierungschefs der kleineren britischen Landesteile fordern mehr Selbstbestimmungsrecht von der Regierung in London. Das brachten die First-Minister von Schottland, Wales und Nordirland mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Ausdruck. Sie erhöhen damit den Druck, Forderungen - insbesondere aus Schottland und Nordirland - nach Volksabstimmungen über die Abspaltung der Landesteile nachzugeben.