Das künftige Vorgehen machte die Notenbank auch vom weiteren Verlauf des Iran-Kriegs abhängig. «Die heutige Erhöhung sollte nicht als die erste in einer unvermeidlich langen Reihe von Erhöhungen angesehen werden», sagte Notenbankchef Andrew Bailey. «Aber solange der Konflikt im Nahen Osten nicht gelöst ist, scheint sie auch nicht die letzte Erhöhung zu sein.» Der Iran-Krieg und die teilweise Schliessung der Strasse von Hormus haben die Energiepreise und damit auch die Gesamtinflation nach oben getrieben.