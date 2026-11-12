Gestützt wurde die Konjunktur im dritten Quartal durch eine überraschend starke Entwicklung im September. Wie das Statistikamt weiter mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Monat zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, während am Markt eine Stagnation erwartet worden war. In Grossbritannien werden anders als in den meisten grossen Volkswirtschaften auch monatliche Daten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlicht.