Die britische Wirtschaft hat zu Anfang des zweiten Quartals stagniert. Im April lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in etwa auf dem Niveau von März, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London bekannt gab. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Die Stagnation folgt auf einen Zuwachs des BIP um 0,4 Prozent im März.