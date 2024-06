Drei Wochen vor der britischen Parlamentswahl reissen die durchwachsenen Nachrichten für Premierminister Rishi Sunak nicht ab. Grossbritanniens Wirtschaft hat zu Anfang des zweiten Quartals stagniert. Im April lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in etwa auf dem Niveau von März, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London bekannt gab. Im Dreimonatsabschnitt bis April fiel die Gesamtentwicklung mit einem Wachstum von 0,7 Prozent dagegen besser aus.