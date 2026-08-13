Belastet wurde die Wirtschaftsleistung hingegen durch eine schwache Industrieproduktion. Hier meldet das Statistikamt für Juni einen Rückgang um 0,2 Prozent. Analysten hatten einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Zudem war die Fertigung im Monat zuvor stärker gesunken als bisher bekannt. Das Statistikamt revidierte den Rückgang auf 0,7 Prozent, nachdem zuvor nur ein Dämpfer um 0,5 Prozent zum Vormonat gemeldet worden war.