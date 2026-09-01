Starmer war als Premierminister durch etliche Krisen der Regierung zum Rücktritt gezwungen worden. «Es war eine grosse Ehre und ein Privileg, den besten Wahlkreis des Landes zu vertreten», sagte der «Camden New Journal» zufolge. «Ich werde mich nun auf andere Dinge konzentrieren, insbesondere auf internationale Angelegenheiten, darunter Verteidigung, Sicherheit, Handel und Technologie in einer sich schnell verändernden Welt.»