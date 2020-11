Britischer Finanzminister: Kein Brexit-Handelspakt um jeden Preis

Der britische Finanzminister Rishi Sunak hält nichts von einem Brexit-Handelspakt "um jeden Preis". "Wir machen Fortschritte in den Gesprächen und ich bleibe hoffnungsvoll, dass wir eine Lösung finden werden", sagte er am Sonntag in einem BBC-Interview. Ein solches Abkommen würde sicherlich kurzfristig vieles erleichtern. Allerdings dürfte die Corona-Krise den grössten Einfluss auf die britische Wirtschaft im kommenden Jahr haben.