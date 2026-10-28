Keine Einfuhrzölle mehr auf Dosenbohnen

«Das ist ein Haushalt für die arbeitende Bevölkerung Grossbritanniens», sagte Healey. Die verschiedenen Massnahmen seien insbesondere darauf ausgelegt, die gestiegenen Energiepreise zu kompensieren. Dazu gehören die Abschaffung von Einfuhrzöllen auf bestimmte Lebensmittel wie Baked Beans und Kerosin sowie die dauerhafte Beibehaltung einer steuerfreien Kilometerpauschale. Auch die Grundgebühren bei Gasrechnungen sollen abgeschafft werden. Inwieweit die Einsparungen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen, hängt von der Weitergabe der Unternehmen ab.