Der Chef der britischen Labour-Partei und aussichtsreiche Kandidat auf den Posten des Premierministers, Keir Starmer, hat eine Rückkehr seines Landes in die EU ausgeschlossen. «Wir haben die Entscheidung getroffen, die EU zu verlassen, also werden wir nicht wieder eintreten», sagte der Sozialdemokrat bei einem Wahlkampfauftritt in Southampton am Montag.