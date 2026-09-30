Ein Wiedereintritt Grossbritanniens in die EU wäre ein aufwendiger Prozess, der sich über Jahre ziehen könnte. Ein Sonderverfahren für ehemalige Mitglieder ist in den Verträgen nicht vorgesehen, Grossbritannien müsste einen regulären Antrag stellen. Sonderabsprachen, die das Vereinigte Königreich früher als EU-Mitglied etwa zum Schengen-Raum und dem Euro hatte, würden nicht automatisch wieder gelten. Am Ende stünde ein Vertrag, dem alle EU-Mitgliedstaaten und Grossbritannien zustimmen und ratifizieren müssten./pba/DP/mis