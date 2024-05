Der Umsatz mit Uhren stieg um 1 Prozent auf 1,3 Milliarden Pfund, während der Umsatz mit Schmuck um 14 Prozent auf 102 Millionen zurückging. Die Einnahmen in Grossbritannien und Europa gingen um 5 Prozent auf 846 Millionen zurück, was auf die «makroökonomischen Bedingungen» in Grossbritannien zurückgeführt wird. Dagegen kletterten die Einnahmen in den USA - dem wichtigsten Exportmarkt für Schweizer Uhren - um 6 Prozent auf 692 Millionen Pfund.