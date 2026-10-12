Auch Home24 und Roller gehören zu XXXLutz

Die deutsche Möbelindustrie hatte im vergangenen Jahr angesichts der geplanten Übernahme von einer «dramatischen Nachricht» gesprochen. «Käme dieser Kauf zustande, würde sich die ohnehin schon hohe Konzentration im deutschen Möbelhandel weiter verschärfen und eine bedrohliche Grössenordnung erreichen», hiess es in einer Reaktion der Verbände der deutschen Möbelindustrie.