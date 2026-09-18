Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Er baute Berkshire Hathaway seit den 1960er-Jahren von einer kleinen Textilfirma zu einer der grössten Investmentfirmen der Welt auf - mit Beteiligungen unter anderem an Versicherungen, Energieversorgern, Industrieunternehmen und einer der grössten US-Eisenbahngesellschaften. Reich wurde Buffett vor allem durch langfristige, wertorientierte Aktieninvestments, etwa in Coca-Cola , American Express oder Apple . Der Multimilliardär gilt als einer der wohlhabendsten Menschen der Welt./thn/DP/stk