Die Stiftung ‌von Microsoft-Gründer Bill Gates ist wegen seiner Kontakten zu Epstein in die Kritik geraten. Der Chef ​der Stiftung, Mark Suzman, hatte ​eine externe Untersuchung in Auftrag ​gegeben, deren Ergebnisse im Sommer erwartet werden. Der ‌95-jährige Buffett, langjähriger Chef der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, hat der Gates-Stiftung in den vergangenen zwei Jahrzehnten ​Aktien ​im Wert von mehr ⁠als 47 Milliarden Dollar ​gespendet. Gates selbst, gegen ⁠den nicht ermittelt wird, hat die ‌Kontakte zu Epstein wiederholt bedauert.